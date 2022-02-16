Kut Adalı yarın defnedilecek

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara’da tedavi gören ve dün yaşamını yitiren, YENİDÜZEN yazarı katledilen Kutlu Adalı ve yazar İlkay Adalı’nın kızı Kut Adalı, yarın saat 13.00’te Lefkoşa’da sonsuzluğa uğurlanacak.

BRTK’da tören…

Cenazesi bugün ülkeye getirilecek olan Kut Adalı için yarın 11.00’de BRT’de tören düzenlenecek. Adalı’nın cenazesi daha sonra Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

Kut Adalı vefat etti...