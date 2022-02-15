Kut Adalı vefat etti...

1996 yılında faili meçhul bir cinayetle öldürülen gazetemiz yazarlarından Kutlu Adalı'nın kızı Kut Adalı'nın genç yaşta vefatı, sevenlerini üzdü...

Şair İlkay Adalı ve yazar Kutlu Adalı'nın kızı Kut Adalı, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti...

Kut Adalı bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu. 21 Ocak 1968 doğumlu olan Kut Adalı, 2002 yılından beri Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yayın-yapım memuru olarak görev yapıyordu.