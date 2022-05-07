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Kurt’un ölüm sebebi “kalp”

Kurt’un ölüm sebebi “kalp”

Araba kullandığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybeden 57 yaşındaki Yaşar Kurt’un ölüm sebebi kalp krizi olduğu açıklandı.

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Araba kullandığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybeden 57 yaşındaki Yaşar Kurt’un ölüm sebebi kalp krizi olduğu açıklandı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde: 05.05.2022 tarihinde araç ile seyir halinde iken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren  Yaşar KURT (E-57)’un yapılan  otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi“ sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Aracında seyir halindeyken yaşamını yitirdiAracında seyir halindeyken yaşamını yitirdi

 

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