Araba kullandığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybeden 57 yaşındaki Yaşar Kurt’un ölüm sebebi kalp krizi olduğu açıklandı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde: 05.05.2022 tarihinde araç ile seyir halinde iken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yaşar KURT (E-57)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi“ sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Aracında seyir halindeyken yaşamını yitirdi