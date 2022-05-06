Aracında seyir halindeyken yaşamını yitirdi

Bostancı’da sakin 57 yaşındaki Yaşar Kurt, kullanımında bulunan araç ile seyir halindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis, Kurt’un ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağını, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“05.05.2022 tarihinde, saat 06:45 sıralarında, Bostancı’da sakin Yaşar KURT (E-57) kullanımında bulunan araç ile seyir halindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.”