Kumarhanede bulduğu cüzdanı çaldı

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Açelya Üçokka, Gönyeli’de faaliyet gösteren Concort Casino içerisinde, 8 Ocak tarihinde, bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı ve içerisinden 3000 TL nakit paranın çalınmasıyla ilgili 10 Ocak tarihinde 40 yaşındaki M.M.M. isimli zanlının tespit edildiğini aktardı.

Polis, 570 TL ile cüzdanın, zanlının tasarrufunda bulunduğunu ve tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde 15 Ocak tarihinde üç gün ek tutukluluk emri alındığınıve gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis, ülkede çalışma izinli olarak ikamet eden zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.