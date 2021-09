KTMMOB Başkanı Seran Aysal'dan "külliye" yorumu: “Kendi bütçemizle kendi kültürümüze göre bina inşa edilmeli”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal: “Yeni bir bina yapılacaksa devlet kendi emekçisini kullanmalı… Yapılanlar çok hukuksuz, mücadele edeceğiz”

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu: “Artık olay projeyi ya da bunu kimin yapacağı konusunu geçmiştir. Ortada tüm kurumlarıyla ve varlığıyla yok edilmeye çalışılan bir toplum vardır ve ne yazık ki hükümetimiz de buna hizmet ediyor”.

Derya ULUBATLI

20 Temmuz’da adaya gelen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı binası ve Meclis yerine Külliye yapılması ‘müjdesi’ni vermesi üzerine, Külliye’nin mimarının da Türkiye’den geleceği ve bu amaçla KKTC vatandaşı yapıldığı öğrenildi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararda ismi Hilmi Güner olarak geçen mimarın vatandaşlık sebepleri ise “Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu, iyi ahlak sahibi, tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan” şeklinde belirtildi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu atılan adımı YENİDÜZEN’e yorumladı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal külliye fikrinin Kıbrıs kültürüne aykırı olduğunu ve mevcut binaların böyle bir yapıyla değiştirilmesine gerek olmadığını belirtti. Aysal, “böyle bir şey yapılacaksa da Kıbrıs Türk hükümetinin kendi bütçesi ve emekçileriyle yapılmalıdır” şeklinde konuştu. Alınan kararın ve onaylanan vatandaşlığın tamamen hukuk dışı olduğunu savunan Aysal, “gerek sokakta, gerek mahkemede, her boyutta eyleme hazırız” dedi.

Öte yandan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu gerekli olması durumunda tüm yasal hakların kullanılacağını belirtti. Konunun ‘proje’ meselesini aştığını aktaran Yağcıoğlu, “ortada tüm kurumlarıyla ve varlığıyla yok edilmeye çalışılan bir toplum vardır ve ne yazık ki hükümetimiz de buna hizmet ediyor” şeklinde konuştu.

“Yeni bir bina yapılacaksa devlet kendi emekçisini kullanmalı”

Devletin külliyenin yapılması müjdesinden bir fikri olmadığı gibi yapılan açıklamalardan ve gelişmelerden de bihaber olunduğu, daha önemlisi, külliyeye ihtiyaç olmadığını bile söyleyecek iradenin gösterilmediğini ifade eden Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, külliyenin Kıbrıs Türk kültüründe yeri olmadığını belirtti.

Pandemi döneminde sarsılan ekonomi, sağlıkta yaşanan sorunlar, işsizlik kaynaklı sorunlar düşünüldüğünde böyle bir konunun gündeme bile gelmemesi gerektiğini savunan Aysal, bunun hem Kıbrıs’ta hem de Türkiye’de vergi veren vatandaşlara haksızlık olduğunu aktardı.

Mevcut Cumhurbaşkanlığı ve yan binalarının bazı eksikleri olabileceğini, ülkenin ve insanların içinde bulunduğu koşullarda ancak bunların iyileştirilmesi yönüne gidilebileceğini aktaran Aysal şöyle devam etti:

“Mevcut binanın Kıbrıs tarihinde önemli bir yeri vardır. Bir tarihi, kültürü yansıtmaktadır, siyasi olarak da kabul gören bir tanınmışlığı vardır. Bu gibi hem siyasi hem tarihi öneme sahip yapıların değişimine bu şekilde karar verilemez. Bizim külliyeye ya da içinden geçmekte olduğumuz zor dönemde toplumun yaşadığı sorunlara faydası olmayacak yeni bir binaya ihtiyacımız yoktur. İleride ekonomik koşullar düzelir ve halk refaha kavuştuğunda Cumhurbaşkanlığı’nın nasıl daha fonksiyonel hale geleceğine Devletimiz karar vermeli ve inşasını da devlet bütçesiyle, kendi teknik ve iş insanı kaynağı ve emekçisiyle yapmalıdır.”

“Bu kişiler hukuksuzca vatandaş ediliyor… Her boyutta eyleme hazırız”

Bu iş için vatandaş edilen kişinin de halkla dalga geçercesine ortaya konulan hukuksuz gerekçelerle istisnai vatandaşlığa alındığını belirten Aysal, tüm örgütlerin, siyasilerin halk adına bunu denetlemesi ve bu duruma ses çıkarması gerektiğini kaydetti.

Proje konusunun hukuksuz başladığını iddia eden Aysal, sürecin her aşamasının da hukuksuz bir şekilde devam ediyor olduğunu vurguladı. Meselenin vatandaş yapılan şahısla ilgili olmadığını belirten Aysal, “bizim sorunumuz o şahıs değil, onu vatandaş yapan ve bir “mimarın” hukuksuz bir vatandaşlık işleminin parçası olmasına yol açan, aynı zamanda mesleğimize siyasi müdahale ile ihanet eden zihniyet ve yapıdır” dedi. Konuyla ilgili eylem planları da olduğunu ifade eden Aysal şunları söyledi: “Bu konuyla ilgili her boyutta eylem planımız hazırdır. Üyelerimiz ciddi şekilde rahatsız ve tepkilidir. Halkın yapılanların nelere yol açacağının farkına varması ve bilinçlendirmesi gerekmektedir. KTMMBO da bunu yapmaya çalışmaktadır. Bu karardan dönülmezse konu yargıya taşınacaktır. Her platformda yapacağımız eylemlerle bu ve yapılan diğer usulsüzlüklerin peşini bırakmayacağız”.

“Gerekirse tüm yasal hakları kullanacağız”

Külliye konusuyla ilgili ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, “gerekirse tüm yasal haklarımızı kullanacağız” şeklinde konuştu. Yağcıoğlu şöyle devam etti: “Artık olay projeyi ya da bunu kimin yapacağı konusunu geçmiştir. Ortada tüm kurumlarıyla ve varlığıyla yok edilmeye çalışılan bir toplum vardır ve ne yazık ki hükümetimiz de buna hizmet ediyor. Yürütülen proje, Kıbrıs Türk toplumunun yok oluş projesidir. Biz bunun uyarısını iki ay önce de yapmıştık ancak bizi vatan haini ilan etmişlerdi”.

Vatandaşlık için hakkı olmayanlar kişilerin özel şartlarla vatandaş yapılıp belirli işler için yurtdışından getirildiğini aktaran Yağcıoğlu, “bunu da meslektaşımız sayılan bir Başbakan dönemindeki hükümet yapıyor, çok üzücü” dedi. Toplumdaki her bireyin bu duruma ses çıkarması gerektiğini dile getiren Yağcıoğlu, bu durumun ileride tüm meslek gruplarının başına gelebileceğini ifade etti. Bu durumu tesadüfen öğrendiklerini ancak bu şekilde vatandaş yapılıp iş verilen birçok kişi olduğuna inandığını aktaran Yağcıoğlu, “halk buna ses çıkarmalı, yarın başka meslek gruplarının da başına aynı şey gelebilir” şeklinde konuştu.

Proje konusunda ülkedeki mimar ve mühendislere hiçbir şekilde danışılmadığını söyleyen Yağcıoğlu, yetkililerle iletişime geçip yardımcı olmaya çalıştıklarını ancak kimsenin kendilerini ciddiye almadığını ifade etti.

