Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Lapta merkez için hazırlanan yeraltı otoparkı ve yeni meydan projesini sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Projeyi “Lapta’yı önemsiyoruz” mesajıyla duyuran Rahvancıoğlu, yeni belediye binasının bulunduğu bölgede bugün otopark olarak kullanılan alanın yeraltına alınarak kapalı ve düzenli bir otoparka dönüştürülmesinin, üst bölümde ise yeni bir meydan oluşturulmasının planlandığını açıkladı.

Turan Rahvancıoğlu, proje kapsamında yeni meydanda yeşil alanlar, oturma ve dinlenme noktaları, gölgelendirme alanları, peyzaj ve aydınlatma düzenlemeleri ile sosyal kullanım alanlarının yer alacağını ifade etti. Yeraltı otoparkından belediye binasına doğrudan bağlantı sağlayacak bir geçişin de projede yer aldığını belirten Rahvancıoğlu, böylece vatandaşların otoparktan dışarı çıkmadan belediye binasına ulaşabilmesini hedeflediklerini belirtti. Rahvancıoğlu, projeyle Lapta merkezindeki otopark ihtiyacına çözüm üreteceğini, aynı zamanda bölgeye yeni bir kamusal buluşma alanı kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Rahvancıoğlu ayrıca, Karşıyaka ve Başpınar için hazırlanan projelerin de çok yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını, Çamlıbel, Tepebaşı ve Akdeniz’e ilişkin çalışmaların da önümüzdeki süreçte açıklanacağını belirtti.