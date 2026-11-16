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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN), AKSA’nın adaya getirdiği 20 yıllık jeneratörlerin limandan çıkışını engellemek amacıyla Cumartesi sabahı başlattığı grev ve eylem, bugün üçüncü gününde de Mağusa Serbest Liman önünde devam etti.

Liman önünde düzenlenen basın açıklamasında EL-SEN yöneticileri ile destek veren sendika ve siyasi parti temsilcileri, Bakanlar Kurulu kararının perde arkasına ve getirilen makinelerin teknik durumuna ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı.

Eylemciler, Bakanlar Kurulu kararının 5 Ekim’de alınmasına rağmen makinelerin 4 ay önce yola çıkarıldığını savunarak, seçim yasaklarına bir gün kala özel sektöre yeni bir imtiyaz tanındığını belirtti.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu :

"Makineler 17 yaşında, Afganistan ve Ortadoğu’dan atıl durumda getirildi"

​Basın açıklamasında ilk sözü alan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, liman içerisindeki tırın üzerinde bekleyen jeneratörün 17 yaşında olduğunu belirterek, makinelerin Afganistan ve Ortadoğu’da kullanılmayan atıl makineler olduğunu öne sürdü.

​İhale sürecinde "ihaleye fesat karıştırıldığını" iddia eden Tuğcu, "Üretici firmalar 3 yıldan önce yeni makine teslim edemeyeceklerini belirtmesine rağmen, kimse teklif veremesin diye şartnameye bilerek 18 ay teslimat süresi yazıldı. Ardından da 'kimse teklif atmadı' denilerek Bakanlar Kurulu’na mazeret sunuldu. Bu, Ünal Üstel ile Şaban Cemil Kazancı’nın ortak operasyonudur" dedi.

Tuğcu, makinelerin geçmişine ve durumuna ilişkin şu detayları paylaştı:

"İhaleye katılacak firmalar dünyada ikinci el iyi makine araştırırken, bu makinelerin Afganistan ve Ortadoğu’dan cüzi bir miktara söküldüğü bilgisine ulaştı. Wärtsilä’nın (Van Silyan) buradaki temsilciliğine gittiğimizde makineleri söken ekiplerdeki mühendisler de bu bilgiyi doğruladı."

"Makineler yağ kaçağı ve pas içinde"

Tuğcu, "Basın mensupları gidip etrafında bir tur atsın; makinelerin her tarafı yağ kaçağı ve pas içinde" diyerek, "Kalecik’te halihazırda 175 megavat gücünde 10 makine var. Ülkenin bu eski makinelere ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

​“Bakanlar Kurulu kararı 5 Ekim’de alındı, makineler 4 ay önce yola çıktı”

​Açıklamanın ilerleyen bölümlerinde yeniden söz alan Tuğcu, Başbakan Ünal Üstel’in Antalya’daki COP31 Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’na katılmasını eleştirerek, "Bir yandan iklim konferansına gidip poz veriyorsunuz, diğer yandan 5 Ekim 2026 tarihli kararla ülkeyi zehirleyecek, havayı kirletecek fosil yakıtlı eski makineleri ülkeye sokuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

​Sevkiyat tarihleriyle ilgili dikkat çekici bir çelişkiye de işaret eden Tuğcu, "Bakanlar Kurulu kararı 5 Ekim 2026 tarihinde alındı. Ancak bu makineler Çin’den 4 ay önce yola çıktı. Bu filmin senaryosu 4 ay önce yazıldı, daha ihaleye çıkılmadan makineleri söktürdüler" diye konuştu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

"Polar pijamalarınızı alın, bu faturaları ödeyemeyeceğiz"

​Eyleme destek veren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, getirilen makinelerin vatandaşın elektrik faturasını düşürmeyeceğini aksine artıracağını vurguladı. Yolda 26 yıllık jeneratörlerin de bulunduğunu duyduklarını belirten Maviş, şunları söyledi:

​"Layık olmadığımız yerden atıl durumdaki jeneratörler bulunup getirildi. Bunun maliyetini vatandaş ödeyecek. EL-SEN, Cemil Kazancı Forbes dergilerinde daha yukarı çıkmasın, halk daha fazla elektrik ücreti ödemesin diye sabahın erken saatlerinden beri kapıda direniyor. Vatandaşlarımıza tavsiyem; polar pijamalarınızı şimdiden alın, battaniyeleri de ısıtın çünkü bu yıl bu faturaları ödeyemeyeceğiz."

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TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı:

"Fahiş faturaların nedeni 2023’teki tam kapasiteli anlaşmadır"

​Sabah saat 05.30’dan itibaren eylem alanında olduklarını belirten Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı ise, mevcut enerji krizinin geçmiş hükümet kararlarından kaynaklandığını ifade etti. TDP’nin hükümette olduğu dönemde 4 yılda kendi enerji sistemine geçmeyi hedefleyen bir ihale hazırladığını ancak UBP hükümetinin bunu iptal ettiğini hatırlatan Balcı, "2023 yılında AKSA ile 15 yıllık, üstelik tam kapasite üzerinden alım garantili bir anlaşma yapıldı. Halkın bugün fahiş elektrik faturalarıyla mücadele etmesinin nedeni budur. Bu makineler de sistemi kötüye götürecektir" dedi.

​EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever :

"Seçim yasaklarına bir gün kala alınan imtiyaz kararıdır"

​EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever de KIB-TEK’in böyle bir yatırım talebi olmadan Bakanlar Kurulu’nun AKSA’ya jeneratör getirme izni veremeyeceğine dikkat çekti. Kararın zamanlamasını eleştiren Peksever, şöyle konuştu:

​"Bu karar seçim yasaklarına bir gün kala alınmış bir karardır. UBP-DP-YDP Hükümeti, seçime girmeden önce özel sektöre bir imtiyaz daha tanıyarak seçim sürecine gidiyor. Getirilen bu makineler eski dahi olsa yeni fiyatlar üzerinden alım garantisi ve kira bedeliyle topluma ödetilecek. Sözleşme sonunda da bu makineler topluma kalmayacak. Eylemimiz haklıdır, makinelerin limandan çıkmaması için yarın da burada olacağız."