KTTO’den acil durum eylem planı broşürü

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), iş yerinde çalışma sırasında herhangi bir çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkması durumunda iş yerinde acil durum eylem planı broşürü hazırladı.

KKTO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KTTO’nun aylık yayımladığı ‘Ekonomi Gazetesi’nin Kasım sayısı ile dağıtılacak broşür aynı zamanda, www.ktto.net üzerinden ve www.kttoekonomigazetesi.com adresinden indirilebiliyor.

Broşürde yer alan aksiyonlar şöyle:

“Tanı konulan kişi iş yeri dışında ise iş yerine gelmemelidir. Covid-19 tanısı konulan çalışanların iş yerine gelmemesi, derhal maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması istenilmelidir. Tanı konulan kişi iş yerinde ise derhal maske takılarak en yakın ateş polikliniğine müracaat etmelidir.

Durum derhal Sağlık Bakanlığı’nın Alo 1102 hattına bildirilmelidir.

Yakın mesai arkadaşları ve iş yerinde bulunduğu sırada temas ettiği kişilerin isimleri temaslı takip ekiplerine bildirilmeli ve ekiplerin verdiği talimatlara uyulması sağlanmalıdır.

Filyasyon amacıyla yakın çalışma arkadaşları ve iş yerinde bulunduğu sırada temas ettiği kişilerin listesi çıkarılmalı, temaslılar listesi derhal Sağlık Bakanlığı'nın Alo 1102 hattına bildirilmelidir.

Yakın temaslı olarak karantinada olan kişinin de pozitif olması durumunda yine temas kurduğu kişiler tespit edilerek işlem tekrarlanmalıdır.

İş yerinden eve veya sağlık kuruluşuna sevk edilecek kişiler için bir izolasyon alanı oluşturulmalıdır.

Pozitif vakanın kullandığı muhtemel her alan; üretim alanları, ofisler, yemekhane, servis aracı, asansör, lavabo, toplantı odası, dinlenme odası, soyunma odası, revir ve benzeri tüm ortamlar dezenfekte edilmeli ve havalandırılmalıdır. Mümkünse tüm iş yerinin dezenfekte edilmesi doğru olacaktır.”