KTTO’dan Anayasa değişikliğine destek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), çağın gerektirdiği düzenlemelerin zamanında yapılmasının zorunlu olduğunu kaydederek, Anayasa değişikliğine destek belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ'ın KTTO Başkanı Turgay Deniz, oda yöneticileri ve meclis üyelerini ziyaret ederek, bilgi verdiği Anayasa değişikliği çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Anayasa değişikliğinin gerekliliğine işaret edilerek, ülkedeki yargı sisteminin pek çok ülkedekinden daha iyi çalıştığı ancak bu niteliği korumak için çağın gerektirdiği değişikliklerin zamanında yapılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Mahkemelerde biriken dosyaların yarattığı olumsuzlukların giderilmesi, adaletin zamanında tesis edilmesi, KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunun dünyaya gösterilmesinin sorumluluğunun herkesin omuzlarında olduğunun kaydedildiği KTTO açıklamasında, “Sayın Özerdağ’ın paylaştığı görüşlerle hemfikir olduğumuzu ve önerdikleri Anayasa değişikliklerini desteklediğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” denildi.