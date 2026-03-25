KTÖS’ten müzik etkinlikleri: Lefkoşa ve Gazimağusa’da çocuk konserleri, öğretmenlere bando atölyesi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi LTD, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle müzik alanında üç ayrı etkinlik düzenlendiğini açıkladı.

KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, Şubadap Çocuk ile bugün başlayan etkinliklerin 26 ve 27 Mart’ta devam edeceği belirtilerek, etkinliklerin çocukların sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, çocuk konserlerinin Lefkoşa ve Gazimağusa belediyeleriyle planlandığı belirtilerek, Lefkoşa’da 13, Mağusa’da ise 30 okuldan öğrencinin katılımıyla toplam 1100 öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Sanat ve müzik aracılığıyla çocukların çok yönlü gelişiminin desteklenmesinin eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu iş birliğinin yerel yönetimlerle toplum arasındaki bağın güçlendirilmesi ve kamusal sorumluluğun paylaşılması açısından önemli bir örnek oluşturduğu belirtildi.

Konserlerin yanı sıra düzenlenen bando atölyesiyle öğretmenlerin sanatsal becerilerinin geliştirilmesinin ve bu birikimin okullara taşınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu tür etkinliklerin eğitimin yalnızca sınıf içinde değil, toplumla birlikte ve sanatla zenginleşerek güçlendiğinin bir göstergesi olduğu ifade edilerek, basın emekçileri etkinliklere davet edildi.

Etkinlik programı

Etkinlik programı kapsamında, bugün saat 17.00-19.00 arasında KTÖS/KTÖK Konferans Salonu’nda öğretmenlere yönelik bando atölyesi düzenleniyor.

Çocuk konserlerinin ise 26 Mart’ta saat 10.30’da Gazimağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM), 27 Mart’ta ise KTÖS/KTÖK Konferans Salonu’nda saat 09.00 ve 11.00’de iki seans halinde gerçekleştirileceği kaydedildi.