KTÖS ve KTOEÖS’ten öğrencilerin “aşı belgesi” sorununu çözmek için işbirliği

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, yurtdışında okuyan öğrencilerin aşı belgesi sorununu çözmek için Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ile görüşme yaptı. Sendika yetkilileri yayınladıkları basın bildirisinde, yurtdışındaki üniversitelerde okuyan öğrencilerin aşılanma talepleri için en geç 4 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 10:00’a kadar formların doldurulması gerektiğini duyurdu.

KTÖS ve KTOEÖS’in konuyla ilgili basın açıklaması şöyle:

Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin Covid-19 aşısı olmaları ve bunun uluslararası kabul gören bir belge ile kanıtlamaları konusunda hiçbir adım atmayan Sn. Ersin Tatar ve Koalisyon hükümeti, üniversitelerin Eylül ayında açılması ile birlikte gençlerimizi sorunlarla baş başa bırakmıştır. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız temaslarda sadece mazeret üretilmiş, sorun aşılamamıştır. Sendikalarımız konuyu Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ile paylaşmış ve olumlu yanıt alınmıştır.

Yurt dışındaki üniversitelerde okuyan gençlerimizin aşılanma talepleri ile ilgili listenin zaman darlığı nedeni ile 4 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 10:00’a kadar formların doldurulması gerekmektedir.

Bunun için; telefon ile bugün mesai bitimi saat 15:30’ a kadar sendikalarımıza ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası; iletişim - 2271175, 2275155 Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası; İletişim – 2287971

Ayrıca kayıt için https://forms.gle/f4VXAxtgSaDrhNbTA linkinden başvuru formunu doldurabilirsiniz.

İstenen bilgiler; İsim - Soyisim, kimlik numarası ve pasaport numarası, hangi üniversitede öğrenci olduğu, telefon numarası ve e-mail adresi.

“Aşı pasaportunda ihmal”

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