“Aşı pasaportunda ihmal”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fikri Toros, Kıbrıslı Türkleri dünyadan kopartan ve yalnızlaştıran ayrılıkçı zihniyetin “Aşı Pasaportu” yönelik de affedilmez bir ihmal ortaya koyduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın güneyinde güvenli seyahatleri kolaylaştırmak için vatandaşlara “Safe Pass” isimli dijital geçiş kartları sağlandığını anımsatan Toros, kuzeyden gerekli girişimlerin uyarılarına rağmen yapılmadığını belirtti.

“İngiltere’de eğitim gören ve Kuzey Kıbrıs’ta aşı olan Kıbrıslı Türk öğrenciler bu karta sahip olmadıkları için şu anda İngiltere’ye giriş yapamaz duruma gelmişlerdir” diyen Toros, liderliğin tutumunu kınadı.

İŞTE TOROS’UN PAYLAŞIMI:

“Avrupa Birliği’nde Covid-19 aşı programı hızlandırılırken üye ülkeler arasında seyahatleri güvenli olarak yeniden normalleştirebilmek için, “aşı pasaportu” olarak da bilinen "Dijital Yeşil Geçiş Kartı" uygulaması yürürlüğe girdi.

Dijital Yeşil Geçiş Kartı’na ilişkin yasal düzenleme, temel olarak kişilerin aşı olmuşlarsa nerede olduklarını, hangi aşıyı ne zaman olduklarını, olmamışlarsa PCR testi tarihlerini ve sonuçlarını, Covid-19 geçirmişlerse antikor oluşturup oluşturmadıkları gibi tıbbi bilgilere ait dijital verileri içermektedir.

Güney Kıbrıs da bu uygulamayı yürürlüğe koyarak güvenli seyahatleri kolaylaştırmak için vatandaşlarına “Safe Pass” isimli dijital geçiş kartları sağlamaktadır.

11 Mayıs 2021 tarihli Meclis konuşmamda gerek Kıbrıslı Türklerin, gerekse Kuzey Kıbrıs destinasyonlu yolcuların güvenli olarak seyahat edebilmeleri için AB Dijital Yeşil Geçiş Kartı uygulamasına dahil olmak zorunda olduğumuzu vurgulamıştım.

Ayrıca, turizm sektörümüzün normale dönmesi için de bunun zaruri olduğunu ifade etmiştim. Dijital Yeşil Geçiş Kartı uygulamasına Kuzey Kıbrıs’ın da dahil edilmesi için Avrupa Birliği yetkilileriyle derhal sonuç odaklı girişimler yapması için Cumhurbaşkanı’na çağrı yapmıştım.

Buna ilaveten, Kuzey Kıbrıs’ın epidemiyolojik verilerini, istenen kriterlere uygun ve düzenli olarak Dünya Sağlık Örgütüne iletmesi gerektiğini, aksi takdirde ilgili haritalarda Kuzey Kıbrıs’ın “bilinmez gri bölge” olarak belirtilmeye devam edeceğini ve bunun da turizmi engelleyici bir unsur olacağını defalarca anlatmıştım.

Sayın Tatar, bunların hiçbirini dikkate almamış ve BM kararları gibi yok hükmünde varsayarak herhangi bir girişim yapmamıştır!

İngiltere, Dijital Yeşil Geçiş Kartını 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ülkeye giriş koşulu olarak yürürlüğe koydu.

İngiltere’de eğitim gören ve Kuzey Kıbrıs’ta aşı olan Kıbrıslı Türk öğrenciler bu karta sahip olmadıkları için şu anda İngiltere’ye giriş yapamaz duruma gelmişlerdir.

Bu sıkıntıyı aşmak için de Güney Kıbrıs’ta yeniden aşı olmaları ve oradan bir “Safe Pass” temin etmeleri gerekmektedir. Kıbrıslı Türkleri dünyadan koparmakta ve yalnızlaştırmakta olan bu ayrılıkçı zihniyetin son eseri olan bu ihmali sert bir şekilde kınıyorum!

Bu siyasi kişiler uluslararası uygulamalara ve hukuka sırt çevirmekle sözde milliyetçi ruhlarını tatmin etmiş olabilirler.

Ancak, her geçen gün yaşatılan engellemelere maruz bırakılan Kıbrıslı Türkler bunları asla kabul etmeyecektir!”