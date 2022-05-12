KTOEÖS: “Eğitim ve okullar siyasi anlayışın kurbanı…”

Oyuncak haline getirilen hükümetçilik ve koltuk kavgalarının, müdür muavini atanması süreçlerinin tamamlanmasını engellediğine vurgu yapan KTOEÖS, eğitim ve okulların bir kez daha siyasi anlayışın kurbanı haline getirildiğinin altını çizdi.

Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, öğrenci sayısı 500’ün üzerinde olan Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’ne atanması gereken 3 müdür muavininin ataması yapılamadığından dolayı bu okulda 1 aydır müdür muavini olmadığına işaret etti, Kurtuluş Lisesi dışında diğer okullarda da 4 müdür muavininin atamasının halen yapılmadığını belirtti.

Açıklama yapan sendika, Kurtuluş Lisesi Öğretmenlerinin 16 Mayıs Pazartesi gününden itibaren asli görevleri dışında hiçbir sorumluluk ve görev almayacağını, ortaya çıkacak tüm idari sorunlardan Eğitim Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonunun sorumlu olacağını da duyurdu.

Açıklama şöyle:

“Son günlerde Kıbrıs’ın kuzeyinde şahit olduğumuz bazı gelişmeler yarım asırdır sürdürülen bu düzenin çürümüşlüğünün had safhaya geldiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Kıbrıs Türk toplumunun demokrasisi bir kez daha yara almış, icazetle koltukta oturanlar, kendilerini bu koltuklara taşıyanlara vefa ödermişçesine tüm siyasi ahlak değerlerini yerle bir etmişlerdir.

Yok hükmündeki hükümetlerimiz, sürekli bakanlık koltuğu değiştiren siyasilerimiz, yaratılan tüm siyasi krizlerin derinleşmesine, büyümesine, uzamasına çanak tutmaktadırlar. Egemenlik, eşitlik kavramlarını dillerinden düşürmeyenler bir hükümet oluşumunda bile aslında iradenin kendilerinde olmadığını gizleme gereği bile duymadan, toplumun gözü önünde ülke yönetimini Karagöz-Hacivat oyununa çevirmişlerdir. Ülkemizdeki öngörüsüz, iradelerini başkalarına teslim etmiş siyasilerin çıkar ve koltuk kavgalarından toplumun her kesimi gibi okullarımız da nasibini almıştır. Başıboş bu düzende ivedilikle onaylanması gereken tüzükler onaylanamıyor, mülakatı tamamlanan müdür muavinlerimizin ataması yapılamıyor.

Öğrenci sayısı 500’ün üzerinde olan Güzelyurt Kurtuluş Lisesine atanması gereken 3 müdür muavininin ataması yapılamadığından dolayı bu okulumuzda 1 aydır müdür muavini yoktur! Okul öğretmenlerimiz bir aydır bir yandan derslerini yaparken, bir yandan da okuldaki idari işlerin aksamaması için büyük bir özveri göstermişler ve okullarına sahip çıkmışlardır. Kurtuluş Lisesi dışında diğer okullarımızda da 4 müdür muavininin ataması hala yapılmamıştır.

2021 yılının Aralık ayında sendikamız Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde, emekliye ayrılan müdür muavinlerimizden dolayı ortaya çıkan boş kadroların tamamlanması ile ilgili Milli eğitim Bakanlığı ile görüşmüş ve bir takvimleme çalışması yapılmıştır. Buna göre Şubat ayı içerisinde boş kadroların tamamlanması kararlaştırılmıştır. Ancak oyuncak haline getirilen hükümetçilik ve koltuk kavgaları, bu sürecin tamamlanmasını engellemiş, eğitim ve okullarımız bir kez daha siyasi anlayışın kurbanı haline getirilmiştir. Okullara müdür muavini atayamayan zihniyetin yurt dışına kültür ataşesi atamaya fırsat bulması, tek gailenin yandaşları memnun etmek olduğunu gözler önüne sermiştir.

Eğitim umurunuzda değildir!

Okul sorunları umurunuzda değildir!

Bu toplum umurunuzda değildir!

Dönüşümlü başbakanlık oyunu oynamaktan utanmayanlar,

biliniz ki bizler sizlerden utanç duyuyoruz!

Kurtuluş Lisesi Öğretmenlerinin 16 Mayıs Pazartesi gününden itibaren asli görevleri dışında hiçbir sorumluluk ve görev almayacağını, ortaya çıkacak tüm idari sorunlardan Eğitim Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonunun sorumlu olacağını belirtiriz.

Duygu GEYLAN

Örgütlenme Sekreteri

Yönetim Kurulu (a.)”

