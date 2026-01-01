KTİF’ten yeni yıl mesajı…

Mesajda, “2025 yılı, izcilik ateşinin yalnızca kamplarda değil; kalplerimizde de yandığı bir yıl oldu. Her adımda paylaşmayı, her zorlukta birbirimize güvenmeyi ve birlikte yol almanın değerini yeniden hatırladık.” denildi.

Mesajda, KTİF’in 2025’te milli, uluslararası ve yerel düzeyde 12 kamp gerçekleştirdiği belirtilerek, 960 izcinin aynı değerler etrafında buluştuğu dile getirildi.

Mesajda, “2026’ya girerken biliyoruz ki; attığımız her adım, bıraktığımız her iz geleceğe umut taşıyor. Yeni yıl; cesaret, dayanışma ve izcilik ruhunun hiç sönmediği yeni başlangıçlar getirsin. Nice iz dolu yıllara…” ifadeleri yer aldı.