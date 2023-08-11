KTAMS’tan gazeteci Kişmir’e destek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, gazeteci Ali Kişmir’e yazdığı bir yazıdan dolayı hapis cezası öngören dava açılmasını eleştirdi.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün demokrasinin vazgeçilmez en önemli unsuru olduğunu kaydeden Bengihan, bu bağlamda gazetecilerin düşüncelerini hiçbir baskı altında kalmadan özgürce ifade edebilmelerinin demokrasinin gereği olduğunu belirtti.

Güven Bengihan, konuyla ilgili açıklamasında, “Gazeteci Ali Kişmir’e üç yıl önce yazdığı bir yazıdan dolayı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hapislik cezası öngören dava açılması kabul edilemezdir. Her zaman olduğu gibi insan hak ve özgürlüklerinden ödün vermeyerek bu yönde yapılan tüm saldırılara karşı demokrasi güçleriyle birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bengihan, KTAMS’ın Anayasal bir hak olan düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkarak Ali Kişmir’in yanında olacağını belirtti.