KTAMS'ın grevi yarın da devam edecek

KTAMS'ın dün Devlet Basımevi'nde başlattığı grev, yarın da 08.00 - 12.00 saatleri arasında devam edecek.

KTAMS'tan yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili hiçbir adımın atılmadığına dikkat çekildi, Başbakanlık tarafından kendilerine diyalog çağrısında bulunulmadığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Devlet Basımevi’nde uzun bir süreden beri yaşanan sorunların çözümü yönünde sendikamızın tüm iyi niyetli girişimlerine rağmen hiçbir olumlu adım atılmaması nedeniyle Pazartesi günü başlatmış olduğumuz grevle ilgili bugün de Başbakanlığın tarafımıza herhangi bir diyalog çağrısı yapmaması nedeniyle grevimiz yarın da (31 Aralık 2025 Çarşamba) 08:00-12:00 saatleri arasında devam edecektir."