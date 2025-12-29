KTAMS’ın Devlet Basımevi’ndeki grevi yarın da devam edecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS), Devlet Basımevi’nde bugün başlattığı grev yarın da devam edecek.

KTAMS tarafından yapılan açıklamada, Devlet Basımevi’nde uzun bir süreden beri yaşanan sorunların çözümü yönünde tüm iyi niyetli girişimlerine rağmen hiçbir olumlu adım atılmaması nedeniyle grev başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Başbakanlığın herhangi bir diyalog çağrısı yapmaması nedeniyle grevin yarın da 08.00-15.30 arasında devam edeceği kaydedildi.