KTAMS’ın Devlet Basımevi’ndeki grevi bugün de devam ediyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Devlet Basımevi’nde 29 Aralık'ta başlayan grevin, bugün de devam edeceğini kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık tarafından kendilerine herhangi bir diyalog çağrısı yapılmaması nedeniyle grevin bugün 08.00-15.30 saatleri arasında devam edeceğini söyledi.

KTAMS, Devlet Basımevi'ndeki grevi, “Çalışanlara yönelik mobbing, ayrımcılık ve baskı uygulanması, zorunlu emekli olan birinin yasalara aykırı çalıştırılması, bazı kadroların bilinçli ve kasıtlı doldurulmaması, ek mesailer ile nakiller konusunda sorunlar olduğu” gerekçesiyle başlatmıştı.