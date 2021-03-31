KTAMS: “Sessiz kalmayacağız, genel grev de dahil mücadele vereceğiz”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hayat Pahalılığı ödeneğinin 4 aylığına dondurulmasına sert tepki gösterdi. Bengihan, “Sendikamızın bu karara sessiz kalmayacağını, genel grev dahil her türlü demokratik eylem yanında hukuksal mücadele de vereceğini vurgularım” ifadelerini kullandı.

İşte Bengihan’ın paylaşımı:

"UBP, DP, YDP Hükümeti kamu çalışanı ve emeklilerin Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait gerçekleşecek olan Hayat Pahalılığı ödeneğini meclisin açık olduğu bir dönemde Yasa Gücünde Kararname çıkararak 4 ay süreyle durdurma kararı almıştır. Bu karar kamu çalışanları yanında maaşları zaten düşük olan 42 bin sigorta emeklisini de çok büyük bir oranda etkileyecektir. Sendikamızın bu karara sessiz kalmayacağını, genel grev dahil her türlü demokratik eylem yanında hukuksal mücadele de vereceğini vurgularım."