İstihdamlar protesto edilecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) başkanı Güven Bengihan Pazartesi günü Başbakanlık önünde açıklama yapacaklarını duyurdu.

Açıklamada, “UBP-DP-YDP Hükümetinin yapmış olduğu, fırsat eşitliğine aykırı, liyakata dayanmayan partizanca istihdamlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve Hükümeti protesto etmek amacıyla sendikamız 24 Ekim Pazartesi günü saat 09:30’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak” ifadeleri kullanıldı.