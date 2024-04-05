KTAMS: "Mart ayı açlık sınırı 23 bin 644 TL"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 4 kişilik bir ailenin Mart ayı açlık sınırını 23 bin 644 TL olarak hesapladı.

KTAMS'tan yapılan açıklama şöyle:

"KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 23.644 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 202,63 TL aylık 6078,90 TL; yetişkin bir erkek için günlük 212,09 aylık 6362,70 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 224,58 TL aylık 6737,40 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 148,84 TL aylık 4465,20 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 23.644 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2024 Ocak ayında %3.84, Şubat ayında %4.59, Mart ayında ise %6.91, üç aylık toplam %16.11 enflasyon meydana gelmiştir. Yıllık enflasyon ise % 94,45 olmuştur.