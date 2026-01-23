KTAMS, Mağusa Devlet Hastanesi'ndeki grevi kaldırdı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile gerçekleştirilen görüşme sonrası Mağusa Devlet Hastanesi Laboratuvar Birimi'ndeki grevi kaldırdı.

Sendika Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanı ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde; Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvar Biriminde yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi yönünde Sağlık Bakanı’nın personel istihdamının yapılabilmesi için olumlu adım atmış olması nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi Laboratuvar Biriminde askıya almış olduğumuz grevimizin kaldırıldığını kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.