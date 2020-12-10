KTAMS, Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndaki referandumu kazandığını açıkladı
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda yapılan referandumu kazanarak, toplu iş sözleşmelerinde yetkili sendika olma konumunu koruduğunu açıkladı.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda yapılan referandumu kazanarak, toplu iş sözleşmelerinde yetkili sendika olma konumunu koruduğunu açıkladı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Sendikamız, 1994 yılından beri örgütlü olduğu Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda yeni dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile ilgili olarak bugün ADA-SEN’le referanduma girmiştir.
Yapılan referendumu sendikamız kazanarak Bankada yetkili sendika olma konumunu korumuştur. Tüm Vakıflar Bankası çalışanlarına sendikamıza duydukları güven ve verdikleri destek için teşekkür ederiz.”
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Etiketler : Güven Bengihan