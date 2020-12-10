KTAMS, Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndaki referandumu kazandığını açıkladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda yapılan referandumu kazanarak, toplu iş sözleşmelerinde yetkili sendika olma konumunu koruduğunu açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Sendikamız, 1994 yılından beri örgütlü olduğu Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda yeni dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile ilgili olarak bugün ADA-SEN’le referanduma girmiştir.

Yapılan referendumu sendikamız kazanarak Bankada yetkili sendika olma konumunu korumuştur. Tüm Vakıflar Bankası çalışanlarına sendikamıza duydukları güven ve verdikleri destek için teşekkür ederiz.”