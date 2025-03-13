KTAMS, Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda yaşanan personel eksikliği nedeniyle yarın bakanlık önünde basın açıklaması yapacak.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda yaşanan personel eksikliği nedeniyle yarın bakanlık önünde basın açıklaması yapacak.
Sendikadan yapılan açıklamada, söz konusu basın açıklaması saat 09.30'da yapılacak.
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Etiketler : ktams, Güven Bengihan