KTAMS: “Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2553 TL’ye çıktı”

KTAMS, 30 Kasım 2022 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 11 bin 153 TL’ye yükseldiğini hesapladı. Sendikadan yapılan açıklamada, “Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2553 TL’ye çıktı” denildi.

Açıklamada, sendikaların ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk 6 ayında hayat pahalılığının yüzde 56.76 olmasına karşın asgari ücrete yüzde 41.21 oranında artış yapıldığı anımsatılarak, asgari ücretlinin şu anda yüzde 44.93’lük bir kaybının bulunduğuna dikkat çekildi.

KTAMS açıklamasında, “Talebimiz asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin acilen yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesidir” denildi.

KTAMS’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Kasım 2022 tarihi itibariyle açlık sınırı 11153 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 94,51 TL, aylık 2835,30 yetişkin bir erkek için günlük 99,39 aylık 2981,70 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 105,76 aylık 3172,80 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 72,10, aylık 2163 TL’dir.