KTAMS açlık sınırını açıkladı: 27 bin 402 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Ağustos 2024 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 27 bin 402 TL olarak hesapladı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikaya gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırlanan rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ağustos 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 27,402 TL olarak hesaplandı.

Sendikanın yaptığı çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 235,85 aylık 7.075,50 yetişkin bir erkek için günlük 245,96, aylık 7.378,80 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 258,91, aylık 7.767,30 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 172,69 TL, aylık 5.180,70 TL olarak kayıtlara yansıdı.