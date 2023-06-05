KTAMS: Açlık sınırı 14 bin 454 TL

KTAMS, 31 Mayıs itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 14 bin 454 TL olarak açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artması ile asgari ücretlilerin açlığa mahkum edildiğini vurguladı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na acilen toplanıp yeni asgari ücreti belirleme çağrısı yaptı.

Açıklama şöyle: KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle açlık sınırı 14,454 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 123.81, aylık 3714.30 yetişkin bir erkek için günlük 129.11 aylık 3873.30 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 136.62 aylık 4098.60 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 92.26, aylık 2767.80 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 14,454 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023’ün Ocak ayında %2.62, Şubat ayında %4.65, Mart ayında %2.10, Nisan ayında % 5.30 ve Mayıs ayında %3.62 enflasyon meydana gelmiştir. Beş aylık toplam enflasyon %19.64 olmuştur.

Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artması ile asgari ücretliler açlığa mahkum edilmiştir. Açlık, asgari ücretlinin kaderi olmamalı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu acilen toplanıp yeni asgari ücreti belirlemelidir.