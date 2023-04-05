KTAMS: Açlık sınırı 13.247 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Mart itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 13 bin 247 TL olarak açıkladı. Yapılan açıklamada; açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki farkın bin 447 TL’ye çıktığı vurgulandı.

KTAMS'tan yapılan açıklama şöyle:

"KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2023 tarihi itibariyle açlık sınırı 13247 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 112,20, aylık 3366 yetişkin bir erkek için günlük 117,50 aylık 3525 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 125,77 aylık 3773,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 86,09, aylık 2582,70 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı)13247 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023’ün Ocak ayında %2.62, Şubat ayında %4.65, Mart ayında ise %2.10 enflasyon meydana gelmiştir. Üç aylık toplam enflasyon %9.65 olmuştur."