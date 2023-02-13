KTAMS: “Açlık sınırı 11 bin 932 TL”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Ocak 2023 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 11 bin 932 TL olarak hesaplandığını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın imzasını taşıyan açıklamada, verilerin Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve İstatistik Kurumu’ndan alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, 11 bin 932 TL olarak hesaplanan açlık sınırı, 11 bin 800 TL’lik net asgari ücretin 132 TL altında kaldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle açlık sınırı 11932 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 101,05 TL, aylık 3031,50 yetişkin bir erkek için günlük 106,44 aylık 3193,20 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 113,39 aylık 3401,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 76,85, aylık 2305,50 TL’dir.

31 Ocak 2023

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 11932 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023’ün Ocak ayında %2.62 enflasyon meydana gelmiştir.