KTAMS: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 9675 TL

KTAMS, 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 31 Ağustos 2022 itibariyle 9 bin 675 TL’ye yükseldiğini duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın imzasını taşıyan açıklamada, açıklık sınırı ile asgari ücret arasındaki farkın 1075 TL’ye çıktığı ifade edildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ağustos 2022 tarihi itibariyle açlık sınırı 9675 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 81,98 TL, aylık 2459,40, yetişkin bir erkek için günlük 86,63 aylık 2598,90 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 91,79, aylık 2753,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 62,09 TL, aylık 1862,70 TL’dir.

31 Ağustos 2022

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 9675 TL’dir. Son yapılan artışa rağmen asgari ücret yine açlık sınırının altında kalmıştır.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Ağustos ayında %3.31, son iki ayda (Temmuz, Ağustos) %13.62, son 8 ayda %70,38 bir yılda %118,18 enflasyon meydana gelmiştir.

Özellikle elektriğe akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.

Sendikalarımızın ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk altı ayında meydana gelen %56.76 oranındaki hayat pahalılığı asgari ücrete yansıtılmamıştır.

Bunun yanında gerekli yasal düzenleme yapılmadığı için asgari ücretten vergi kesilecek olması nedeniyle asgari ücretliler çifte mağduriyet yaşamaktadır. Talebimiz asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tesbit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesidir. Ayrıca özel sektör çalışanlarının patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektöre sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce meclise gönderilmelidir.

Diğer yandan vergi dilimlerinin açılmaması ve kişisel muafiyetlerin ve özel indirimlerin güncellenmemesi nedeniyle Göç Yasası diye nitelediğimiz 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilen kamu görevlileri de maaşlar açısından büyük mağduriyet yaşamaktadır. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için belirlenecek takvim çerçevesinde yapılacak artışlarla maaşlar eşitlenmelidir.