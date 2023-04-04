Kripto para dolandırıcılığından tutuklanan Rus uyruklu şahıs Fransa’ya iade ediliyor

Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden ve kripto para dolandırıcılığı suçundan aleyhinde Fransa’da soruşturma başlatılan Rus uyruklu şahsın, Fransa’ya iade edileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şahsın 22 Ocak’ta Limasol’da, aleyhindeki uluslararası tutuklama emri gereği gözaltına alındığını ve 28 Şubat’ta, Limasol Kaza Mahkemesi’nde görülen davada, şahsın Fransa’ya iade edilmesinin kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, kararın temyize götürüldüğünü, ancak Yüksek Mahkeme tarafından şahsın aleyhindeki diğer suçlamalar da göz önünde bulundurularak başvurunun reddedildiğini kaydetti.