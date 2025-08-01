Korkutucu kazada bir kişi yaralandı

Girne - Güzelyurt Anayolu’nda bugün saat 11.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Yasin Bitik (E-27), yönetimindeki UC 137 plakalı araçla Akdeniz Anayolu’ndan gelip, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Tepebaşı köyü yönüne dönmeye çalıştığı sırada, güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyreden Mustafa Sireci’nin (E-52) yönetimindeki ZV 938 plakalı kamyon aracın önünü tıkadı. İki araç bu esnada çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yolun sağına savruldu. UC 137 plakalı araç sol yanına devrilirken, ZV 938 plakalı kamyon ise tekerlekleri üzerinde arazi içerisinde durabildi.

Kazada yaralanan UC 137 plakalı araç sürücüsü Yasin Bitik, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bitik’in burada yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından müşahede altına alındığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.