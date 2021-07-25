“Koridora çıkarak gelen biri olup olmadığını kontrol etti”

Çatalköy'de faaliyet gösteren Acapulco Hotel isimli işletmede teknik servis personeli olarak çalışan zanlı Z.K, otel odasındaki bir para kasası içerisinde muhafaza edilen 25 bin TL nakit parayı sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Polis, zanlının söz konusu kasada uzun süre geçirdiğini, koridora çıkarak gelen biri olup olmadığını kontrol ettiğinin kameralara yansıdığını anlattı.

Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken birçok ifade olduğunu belirterek, zanlının üç gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu.

Mahkeme, zanlı Z.K’nin soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Çatalköy’de faaliyet gösteren Acapulco Hotel'de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Z. K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler, olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler, huzurda bulunan zanlı Z. K. 'nin, 24 Temmuz’da Çatalköy'de meydana gelen "Sirkat" meselesi ile ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, 24 Temmuz 2021 tarihinde, Çatalköy'de faaliyet gösteren Acapulco Hotel isimli işletmede teknik servis personeli olarak çalışmakta olan zanlı Z.K’nin, hotelin 1136 numaralı odasındaki para kasası içerisinde muhafaza edilen M.B.S'e ait toplam 25.000 TL nakit parayı sirkat ettiğini belirtti.

Otelde para kasasını açma yetkisinin sadece otelin teknik servis personelinde olduğu anlatan Polis memuru, yapılan kamera incelemeleriyle ilgili de mahkemeye bilgi aktardı.

Aynı tarihte Acapulco Hotel’in güvenlik kameralarında yapılan incelemede zanlının, diğer otel odalarında aynı işlemi yapmak için az süre harcamasına rağmen 1136 numaralı odada yaklaşık 4 dakika boyunca durduğu, zaman zaman koridora çıkarak gelen biri olup olmadığını kontrol ettiği bilgisini paylaştı. Zanlının söz konusu odaya girip çıkarken elinde Acapulco Hotel’e ait bir poşet olduğu ve bu poşetin içerisini kontrollü bir şekilde karıştırmakta olduğu tespit edildiği de ifade edildi.

Zanlının 25 Temmuz’da mahkeme emri gereği tutuklandığını kaydeden Polis memuru, aynı tarihte zanlının otel ikametgahında arama yapıldığını, söz konusu paraların tespit edilemediğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken bir çok ifade mevcut olup yine izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.