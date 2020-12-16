“Kontrollü turizme izin verilmeli”

Turizm paydaşları basın toplantısı düzenliyor…

Basın toplantısında konuşan Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, pandeminin ilk başlarında alınan kapanma kararlarını desteklerini ve uyguladıklarını anımsattı.

Ticaret, Sanayi Odaları’nın yanı sıra, İnşaat müteahhitleri, Seyahat Acenteleri, Rehberler, Kiralık Arabacılar, Casino İşletmecileri, Çiftçileri Birliği ve Turizm Çalışanları Birliği temsilcilerinin katıldığı toplantıda, turizm sektörünün hemen herkesi etkilediğinin altı çizildi.

“Sektörün ayakta kalabilmesi için hükümetin de taahhüt ettiği desteği vermesi gerekiyor” diyen Çağıner, kontrollü bir turizm yapılmasına izin verilmesini istediklerini açıkladı.

“20 bin emekçi işsiz…”

Bugün 20 binin üzerinde emekçinin turizm sektöründe ayakta durmaya çalıştığını ifade eden Çağıner, sektör olarak nasıl ayakta duracaklarını sorguladı.

Sektörün emekçileri ile birlikte herkesin evine bir şekilde dokunduğuna işaret eden Çağıner, sektör çalışanı 20 bin kişinin aylardır işsiz olduğuna da vurgu yaptı, bunun 100 bin kişiyi etkilediğine değindi.

Bilin Üst Kurulu’nun ‘anlık, görüş alınmaksızın’ karar aldığını savunan Çağıner, bundan sonra da bu kararların kaos ve isyanlara neden olacağını savundu.

Turizm sektöründe çalışanlara empati yapılmasını istediklerini söyleyen Dimağ Çağıner, sektör paydaşlarının özverisinin görmezden gelindiğini de ileri sürdü.

Çağıner, “Birçok sektör batma noktasındadır. Devlete olan, bankalara olan mükellefiyetlerimiz devam ediyor. Bize verilen destek sözleri yerine getirilmemiştir. Turizm sektöründen utanmıyoruz, sektör sadece casinolardan ibaret değildir. Birçok küçük işletme var, seyahat acenteleri var. Bu insanlara ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz diye sorulmuyor. Mağdur olmak için güneyde çalışmak gerekmiyor, kuzeyde de insanlarımız mağdurdur.”

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk:

“Turizmin katma değeri çok büyük”

Araştırmalara göre, otellerde süt ürünlerinin %80’inin, etin %90’ının, tarım ürünlerinde de %95 yerelden karşılandığının altını çizen Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, turizm tesislerinin katma değerine vurgu yaptı.

Turizm işletmelerinin yerli sanayiye çok önemli katkısı olduğuna da işaret eden Avunduk, otellerin kapanmasıyla sütte %75 tüketimin düştüğü bilgisini paylaştı.

Alıcının olması için turizm tesislerinin açılması gerektiğine vurgu yapan Avunduk, oteller olmasaydı, tüketimin çok ciddi düşeceğini belirtti.