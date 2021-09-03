Kömürcügil: “Harnup işlenmeden yurt dışına pazarlanıyor, böylece zarar ediyoruz, ülke kaybediyor”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kooperatif Harup Fabrikası Bölüm Şefi Yalçın Kömürcügil, harup (harnup) ürününün işlenerek yurt dışına pazarlanması gerektiğini, yıllarca bu ürünün bu şekilde pazarlandığını ve birçok kez kâr elde edildiğini belirtti.

Ürünün işlenerek pazarlanmasıyla maddi anlamda ürün getirisinin çok daha fazla olabileceğine değinen Kömürcügil, son iki yıldır uygulanan “işlenmeden yurt dışına pazarlama” kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Kömürcügil, “Ürünün ilk halini Türkiye’ye yollayalım, onlar pekmez yapıp bize tekrar yolasınlar. Her şey gibi bunu da mı ithal edelim?” diye sordu.

“Hükümet bindiği dalı kesiyor”

Kooperatif Harup Fabrikası Bölüm Şefi Yalçın Kömürcügil, 1974 yılından 2019 yılına kadar harnubu kendilerinin aldığını ve işleyerek yurt dışına pazarladıklarını, bu sayede de hem üreticinin, hem de fabrikanın daha fazla kâr elde edebildiğini söyledi. Bu uygulamanın son iki sezondur ortadan kalktığını belirten Kömürcügil, son iki yıldır ürünün olduğu şekliyle Türkiye’ye pazarlandığını ifade etti.

Kömürcügil şöyle devam etti: “Biz bu tesislerde ürünü işleyerek ülkeye çok önemli bir katma değer yaratıyoruz. Geçen yıl rekolte yüksek olduğu için bunu çok hissetmemiştik ama bu yıl rekolte düşük. Hatta son 20 yılın en kötü dönemini yaşamaktayız. Kaldı ki rekolte ne olursa olsun bu tesis 1975 ve 1986’da 13 bin tonu aldı, ödeyip işledi ve sattı. Geçen yıl 1000 ton ürün işledik ve yarattığımız Katma Değer Vergisi (KDV) 10 milyon TL oldu. Biz üreticiden ürünü geçen yıl 3,50 TL’den alıp işlemiştik. Ne yazık ki hükümet burada kendi bindiği dalı kesiyor.”

“Sosyal medyadan bile satış yapılıyor”

Hükümetin harup konusunda tekrar eski uygulamaya dönmesi konusunda talepte bulunan Yalçın Kömürcügil, sosyal medyadan bile harup satışı gerçekleştirildiğini savundu. Tesisisin yöneticilerini hükümet yetkililerinin atadığını belirten Kömürcügil, ilgili tesisisin geçmişte birçok kez devlete kâr elde ettirdiğini kaydetti.

Kömürcügil sözlerine şöyle devam etti:

“Burada 25 kişi geçimini sağlıyor ve bu yanlış karardan bir an önce dönülmezse burada çalışan bu insanlar evini geçindirmeyecek duruma gelecek. Öyle bir günde yaşıyoruz ki sosyal medya üzerinden harup satışı gerçekleşiyor. Ne yazık ki hükümet yetkilileri de buna göz yumuyor. Ne yazık ki öyle bir algı yaratıldı ki, ürün bu kadar yıl değer katmıyor, başka ülkelerden tüccarlara pazarlayınca ürün değer kazanıyor. Ürünün işlenmiş halinin devlete ne kadar kar elde ettirdiği rakamlarla ortadadır. Ürünün ilk halini Türkiye’ye yollayalım, onlar onu orada pekmez yapıp bize tekrar yolasınlar. Her şey gibi bunu da mı ithal edelim? Bunu mu istiyorlar? Bir uygulamayı yürürlüğe koyarken elbette ki üreticiler düşünülecek ama tüketici de düşünülmeli, buna göre hareket edilmeli.”

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