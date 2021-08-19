Harup (Harnup) üreticileri: “Rekolte düşük, fiyat iyi”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Harnup hasadı başladı, bu yıl ülke genelinde 1000 ton civarında bir rekoltenin olduğunu belirten üreticiler, üretimin geçen yıla göre çok daha düşük seviyede olduğunu söyledi. Üreticiler rekolte düşüklüğünü iklim koşulları ve geçen yılki fazla üretime bağladı.

YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan Tatlısu Harnup Üreticileri Birliği Başkanı Ali Çil, harnup üretiminin en çok yetiştiği yerlerin başında olan Tatlısu’da bile rekoltenin 150 ton civarında olduğunu söyledi.

Sezonu değerlendiren üreticiler ise devletin “ilgisizliğinden” bahsediyor. Rekoltenin düşük olmasına rağmen, fiyatın iyi olduğunu dile getiren harnup üreticileri, “Keşke geçen yıllarda da fiyat böyle olsaydı da, tarlalar, arsalar satılmasaydı” dedi.

Fare popülasyonunun da arttığını belirten Tatlısu’daki harnup üreticileri, ilaçlama yapılmasına rağmen farelerin tükenmediğine dikkat çekti, fareler nedeniyle birçok ağacın kuruduğunu ifade etti.

Binboğa LTD. 13 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, harnubun bu yılki taban fiyatını 10 TL olarak belirlemişti.

Üreticiler ne dedi?

Tatlısu Seracılar Birliği Başkanı Ali Çil:

“Rekolte ülke geneli 1000 ton civarında”

“Rekolte bu yıl oldukça düşük. Bunun aslında iki nedeni vardır. Birincisi geçen sezon rekoltenin yüksek olmasından dolayıdır. Harnup ağacı her yıl aynı verimi vermez. İkincisi de iklimsel şartlardan dolayıdır. Kış aylarında yağış olmaması nedeniyle çiçekler düştü. Geçen yıl ülke genelinde 3-4 bin ton civarında bir rekolte vardı. Bu yıl ülke geneli 1000 ton civarındadır. Tatlısu özelinde konuşacak olursak da 150 ton civarında rekolte olacağını düşünüyoruz. Rekolte düşük olsa da fiyat aslında iyi durumda. Bunun yanında 3 yıl önce bizim öncülüğümüzde başlayan Türkiye ihracat konusunda kapıların kapanmaması lazım. Türkiye’ye ihracat yolu kapanırsa buradaki üreticiler zarar eder ve bu işten vazgeçer.”

Osman Uyanır: “Geçen yıl 10 ton topladım, bu yıl 3-4 ton toplayacağım”

“Harnup bu yıl az. Bu yıl için rekoltenin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sezon Tatlısu’dan 600 ton civarı harnup toplanmıştı ancak bu yıl 200 ton ya çıkar, ya çıkmaz. Geçen yıl rekolte çok yüksek olduğundan dolayı aslında böyle oldu çünkü harnup her sene aynı verimi vermez. Ben geçen yıl 10 ton civarında harnup toplamıştım, bu yıl 3-4 ton civarında toplayacağım. Ancak yine de fiyat iyi 10 TL civarında ve iyi… Harnubu Türkiye’de çok iyi değerlendiriyorlar ancak bizim ülkemizde devlet biraz ilgisiz. Bu ilgisizlik hem pazarlamada, hem de farelerle mücadele için ilaçlama konusundadır. Bu ürün bizim değerimizdir. Bu ürün her ülkenin ikliminde olmaz, o yüzden biz biraz daha dikkatli olmalıyız ve ürünün yok olmamasına izin vermemeliyiz.”

Hasan Şen: “Rekolte düşük olmasına rağmen ürün fiyatı 10 TL ve çok iyi…”

“Rekolte bu yıl çok düşük. Kuraklıktan dolayı böyle oldu. Tabii bir de geçen yıl ağaçlarda iyi verim olduğu için bu yıl biraz zayıf. Harnup ağacı bir yıl çok ürün verir, bir yıl da dinlenir. Ürün rekoltesi bu yıl, geçen yılın 5’te 1’i diyebiliriz. Rekolte düşük olmasına rağmen ürün fiyatı 10 TL ve çok iyi… Fareler konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. İlaçlamıştık ama devamı gelmediği için tüketemedik. Fareler ağaçlara çıkıyor ve çıktığı yerlerde o dalların suyunu emerek dalı kurutuyor. Bu mücadeleyi yalnızca kendimiz veremeyiz, bizlere destek verilmesi lazım…”

Bayram Yalçın: “Keşke geçen yıllarda da fiyat böyle olsaydı da, tarlalar, arsalar satılmasaydı”

“Rekolte bu yıl çok düşük. Biraz kuraklıktan dolayı, biraz da her yıl aynı verimi vermemesinden dolayı böyle oldu. Ben 40 yaşındayım, harnup bu yıl fiyattan dolayı gerçek değerini bulmaya başladı. Daha önce rekolte çok yüksekti ancak fiyat bu kadar iyi değildi. Rekoltenin düşük olmasında biraz da bakımsızlık etken. Bunun yanında köylülerimiz arazilerini de sattı. Para etmediği için ağaçlar bakılmadı ve günün sonunda odun oldu. Keşke geçen yıllarda da fiyat böyle olsaydı da, tarlalar, arsalar satılmasaydı.”

Özcan Bozkoyun: “Bu sezon fiyat çok iyi rekolte de çok zayıf”

“Bu sezon fiyat çok iyi rekolte de çok zayıf. Sebebi siyasilerimizin geçmişte yaptığı hatalardır. İhracatın açık olması lazım ve bu iş de süreklilik ister. Bunun yanında bu işin daha cazip hale gelmesi için devlet teşviği ister. Örnek bahçeler oluşturulup, herkesin bilgi sahibi olması lazım. Fare mücadelesinde bile ilaçlamalar yetersiz kalıyor. Yıllık iki kez ilaçlama yapılaması gerekirken bu yıl iki kez yapıldı ama yetersiz kaldı. Bakanlık ilaç yok deyince kaldı ve fareler ilaçlara çıktı.”

Abdülkadir Çavuşoğlu: “Geçen yıllar fiyat kötü olduğundan dolayı birçok üreticimiz bu işten koptu”

"Ben geçmişte harnup üreticiliği yaptım ama verdiğimi alamadığım için üretimden koptum. Harnup bu ülkede altın değerinde ama ne yazık ki değerini bilemedik. Bu yıl rekolte düşük ama halkımız sevinçli niye? Çünkü fiyat iyi ve üreticilerin yüzü geliyor. Geçen yıllar fiyat kötü olduğundan dolayı birçok üreticimiz bu işten koptu. Eskiden günlüğümüzü bile çıkaramıyorduk”

Binboğa, harup alışının taban fiyatını 10 TL/kilo olarak belirledi