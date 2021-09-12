Komşusunun evine girdi, araba anahtarını çaldı

Bostancı’da meydana gelen "ev açma, sirkat ve mülke tecavüz" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Emrah Cihangir, zanlının 11 Eylül 16.00 sularında Bostancı'da, komşusu M.E’ye ait evin mutfak kapısından girerek oturma odasında bulunan araba anahtarı ve 2 adet kapı anahtarını aldığını söyledi. Polis zanlının tutuklandığını ve tasarrufunda bulunan kapı anahtarlarının emare olarak alındığını ancak araç anahtarının henüz bulunamadığını da mahkemeye aktardı. Polis soruşturmanın salimen ilerleyebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Mine Serden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.