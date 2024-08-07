“Komançero”nun 26 üyesi "yasaklı" ilan edildi

Interpol tarafından arandığı sırada Kıbrıs'ın kuzeyinde tespit edilen Mark Douglas Buddle'ın lideri olduğu "Komançero" çetesinin 26 üyesi, Kıbrıs'ın kuzeyine girişi yasaklandı.

Karar, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mark Douglas Buddle, Interpol tarafından, organize suç örgütü üyeliği, yasa dışı silah bulundurma ve kara para aklama suçlarından arandığı sırada Kıbrıs'ın kuzeyinde tespit edilerek ülkeden deport edilmişti.

Avustralya'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından Mark Buddle'ın Kıbrıs'ın kuzeyindeki "sığınağına" dönerken tutuklanmıştı. Buddle'ın tutuklanmasına ilişkin Dünya basını "FBI tarafından tutuklandığını" yazmış, yerel basın ise KKTC polisi tarafından tutuklanıp Ankara'ya gönderildiğini ve İnterpol'e teslim edildiğini iddia etmişti.

Sınırdışı edildiği dönemde Yeni Bakış gazetesine konuşan Buddle, adada kalabilmek için dönemin İçişleri Bakanına rüşvet verdiğini iddia etmişti.

İlgili karar şöyle:

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, ekli listede isimleri ve doğum tarihleri belirtilen Komançero isimli motosiklet kulübü üyesi olan 26 kişinin, yürüttükleri yasa dışı faaliyetler nedeniyle T.C.'de aranan firari şahıs ilan edildikleri ve kulüp lideri Mark Douglas Buddle'ın geçmiş dönemde KKTC'de yaşamış olması dolayısıyla, KKTC'ye giriş yapma olasılıkları bulunması sebebiyle, kamu yararı ve güvenliği açısından Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca, KKTC'ye girişlerinin yasaklanmasına karar verdi.