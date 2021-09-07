Kız arkadaşıyla kavgasına müdahale eden kişiyi bıçakladı

Lefkoşa’da bıçakla adam yaralayan zanlı A.T.B tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Emrah Turgal, zanlının ‘Dehşet Yaratmak İçin Bıçak Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Ciddi Darp ve Sokağa Çıkma Yasağını İhlal’ suçlarını işlediğini belirtti. Polis, zanlının 3 Eylül saat 00.20 sularında Lefkoşa'da, kız arkadaşı ile tartışmasına engel olmak isteyen Nafi Kerem Uğur'a, üzerinde kanunsuz bulundurduğu bıçakları gelişi güzel salladığını ve bıçaklardan birini Uğur’un göğüs kısmına sokarak yaralanmasına sebebiyet verdiğini belirtti. Polis, Nafi Kerem Uğur’un ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olduğunu söyledi. Zanlının 6 Eylül’de tutuklandığını ifade eden polis, ayni gün zanlının evinde yapılan aramada suç esnasında kullanılan bıçakların bulunarak emare olarak alındığını bildirdi.

Polis, olayla ilgili görgü tanıklarından temin edilen ifadeler ve güvenlik kamerası görüntülerinin mevcut olduğunu söyledi. Zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, A.T.B’nin, davaları görüşüleceğinde hazır bulunmasını temin etmek için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminatla serbest bırakıldı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 13 bin TL değerinde nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi