KITOB: “Pandemi çalışanlarının yemek ihtiyaçlarını karşılayacağız”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, pandemide görevli sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanmamasına yönelik alınan kararı eleştirdi, Yönetim Kurulu olarak bunu karşılayacaklarını duyurdu.

Çağıner’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: KITOB Yönetim kurulu kararı; pandemi de çalışan sağlık çalışanlarımızın görevleri sırasındaki temel ihtiyaçlarının karşılanmaması doğru değildir. Pandemi için hizmet veren sağlık çalışanları ülkemiz için çok değerlidir. Devletimizin sağlık çalışanlarına sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Alınan karardan dönülmemesi halinde KITOB olarak pandemide çalışan sağlık çalışanlarımızın görevde bulundukları süredeki yemek ihtiyaçlarını karşılamak için şeref duyarak hizmet etmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz.