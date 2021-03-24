“İhale şartnamesi gereği yemekler kesilemez”

Sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz yemek servisinin durdurulmasının “ihale şartnamesi”ne uygun olmadığı öğrenildi.

Hekim ve hemşirelerin eylem uyarısı yaparak tepki gösterdiği Maliye genelgesi, ihale şartnamesi ile de çelişti.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Maliye Bakanlığı’nın “sağlık çalışanlarının haklarını kısıtlayan” genelgesiyle ilgili tatminkâr düzenleme yapılmazsa 25 Mart’tan itibaren eylem uyarısı yapmıştı.

İhale şartnamesi gereği nöbetçi doktor ve hemşirelerin yemekleri için özel hizmet alınıyor.

Şartname: “7 gün kesintisiz yemek hizmeti verilecek”

Şartnameye göre; nöbetçi doktor, lojmanda kalan hemşire ve görevi olup da yemek yeme hakkı olan personele yemek hizmetinin, yemekhane bölümünde imza karşılığında verileceği belirtiliyor.

Yemek hizmetinin haftanın 7 günü kesintisiz ve sağlık kurallarına uygun olacağı açıkça ifade ediliyor.

Şartnameye göre; yemekhane dışında kimseye yemek verilmeyeceği de yazıyor.

Bununla birlikte 112 personeline de yemek ulaştırılacağı kaydediliyor.

Bu kapsamda yemek hakkı olan personelin yemekhanede yiyeceği yemek sayısı toplam imza sayısı kadar olacağı, faturalamanın da bu sayı üzerinden yapılacağı yer alıyor.

Öte yandan devlet hastanelerinde yatan hasta ve refaketçileri için 3 ana öğün, diyet hastalarına 3 ana, diyetin özelliğine göre de 3 ara öğün verileceği şartnamede ifade ediliyor.

Yemeklerin, kurum diyetisyeninin uygun görüleceği hastalara verileceği, ancak refakatçilerin, refaketçi kartını ibraz ederek, yemek ücretini ödeyip, yemek yiyebileceği kaydediliyor.

Aynı şekilde hastanede görevli personelin de ücretini kendisini ödemek kaydıyla yemek yiyebileceği belirtiliyor.

Hastanede hizmet veren temizlik, çamaşır ve güvenlik şirketleri sayısının bir gün önceden kontrol diyetisyenlerine bildirmek koşulu ile ücretini ödeyerek yemek alabileceği şartnamede yer alıyor.