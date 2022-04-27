Kitap & Kültür Günleri finali; “İki Toplumlu Barış Şiirleri”

Girne Belediyesi ve Işık Kitabevi iş birliğinde düzenlenen Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri devam ediyor.

Türkiye’den Ahmet Telli, Latife Tekin, Bora Ercan, Havva Tekin, Erdal Güney ve Barış İnce yanında ülkeden yazar ve gazetecilerinin de katıldığı ve yoğun ilgi gördüğü belirtilen program çerçevesinde yarın saat 11.00’de Çocuk Kitabı Yazarı Ünver Alibey Ramadan Cemil Meydanı’nda Çocuklarla Söyleşi, İmza Günü gerçekleştirecek.

Program, saat 14.00’te Sanat Galerisi’nde Senem Şanal Erginel-Ebru Balkaş-Birsen Yalçın Güngördü-İnci Kardeş-Selay Uzmen Özgül ve Rona Şpendi Emiroğlu’nun “ Pandemi Öyküleri” söyleşi ve imza günüyle devam edecek.

Etkinlikler, saat 16.00’da ise Bülent Dizdarlı ve Zeki Erkut’un katılacağı söyleşi ve imza gününün ardından, saat 19.00’da Ramadan Cemil Meydanında “İki Toplumlu Barış Şiirleri” Şiir Dinletisi ile son bulacak.