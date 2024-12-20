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“Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergi, BRTK’de açılacak

“Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergi, BRTK’de açılacak

 “Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergi, 26 Aralık’ta Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yayıncılık Tarihi Müzesi HD Sergi Salonu’nda saat 18.00’de  açılacak.

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“Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergi, 26 Aralık’ta Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yayıncılık Tarihi Müzesi HD Sergi Salonu’nda saat 18.00’de  açılacak.

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Sponsorluğunda, Ayhatun Ateşin küratörlüğünde, “Kırmızı” konseptli uluslararası karma sergi, toplumsal duyarlılığı ve sanatsal yaratıcılığı bir araya getiriyor.

Kırmızı renginin dinamizminden ilham alarak oluşturulan eserleri barındıran sergide 25 sanatçının eserleri sergilenecek. Serginin açılışında performans gösterileri ve müzik dinletisi de yer alacak.

Katılımcı sanatçılar şunlar:

“Ezgi Yemenicioğlu NegirGüliz Baydemir KatkarUmut Germeç, Mine Okur,Gökhan OkurErdal AygençRaif KızılAli Asgar ÇakmakcıCeyhan ÖzyıldızRana AmrahovaNurseren TorKemal, Behçet CaymazMustafa BatıbenizMete HatayKaan CanduranHüseyin Özçelik,, Kadir SevimSoner Pilgeİsmail GökçeKübra Nur Güven,Vedia OkutanEvrim ErgünSinem KılınçMert Kılınç.”

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