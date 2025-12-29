"Kimse Kıbrıs Türk halkını adil olmayan bir çözüme razı edebileceği yanılgısına kapılmasın”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mülkiyet konusu üzerinden yürütülen yeni girişimlere ve bölgedeki son gelişmelere dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarından vazgeçmeye zorlanamayacağını vurguladı.

Güney basınında mülkiyetle ilgili yeni davaların açılmasına yönelik hazırlıklar yapıldığı yönünde haberlerin yer aldığını belirten Erhürman, bir süre önce İsrail ve Yunanistan ile yapılan anlaşmaların gündeme geldiğini, ardından İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararının açıklandığını hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının da mülkiyet konusu başta olmak üzere birçok alanda dava açma ve uluslararası düzeyde stratejik girişimlerde bulunma imkânına sahip olduğunu kaydeden Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı çözüm istiyor. Bu çözüm, halkın eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarını güvence altına alacak bir çözüm olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kimsenin Kıbrıs Türk halkını baskı ve tehditlerle adil olmayan bir çözüme razı edemeyeceğini vurgulayan Erhürman, tek tek bireyleri hedef alan yaklaşımların ve toplumlar arası ilişkileri geren adımların çözüm üretmeyeceğini belirtti.

Çözümün referandumlar ve imzalarla mümkün olabileceğini ancak barışın bir süreç olduğuna işaret eden Erhürman, “Barış, çözümden önce başlaması ve çözümden sonra da devam etmesi gereken bir inşa sürecidir. Barışa zarar vererek veya onu sürekli tehdit ederek çözüme ulaşılamaz” dedi.

Askeri anlaşmaların ya da bireylere ve ekonomiye yönelik tehditlerin Kıbrıs Türk halkını temel haklarından vazgeçiremeyeceğini kaydeden Erhürman, görüşme masasının hazır olduğunu ve çözüme katkı sağlayacak önerilerin masada bulunduğunu ifade etti.

Erhürman, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Çözüm ve barış iradesi konusunda yalnızca masadaki tutumumuzla değil, görüşme masası kurulmuşken masa dışında yaptıklarımızla da değerlendirileceğiz.”