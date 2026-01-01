Kimlik kontrolü sırasında üzerinde uyuşturucu bulundu

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” (hintkeneviri) suçundan tutuklanan zanlı A.S.S, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Sinanoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Sinanoğlu, huzurda bulunan zanlının, gece saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Hüseyin Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir market içerisinde, devriyede bulunan polis ekipleri tarafından yapılmak istenen kimlik kontrolü sırasında polise mukavemet göstermesi üzerine makul güç kullanılarak etkisiz hâle getirildiğini söyledi.

Polis memuru Sinanoğlu, zanlının yapılan üst aramasında giymekte olduğu siyah renkli deri ceketinin sağ cebinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Sinanoğlu, meseleyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlının beyanları bulunduğunu, bu beyanların araştırılacağını belirterek ilk etapta zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.