Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. KÜLTÜR & SANAT

  3. KIFSAD Sergisi açılıyor
KIFSAD Sergisi açılıyor

KIFSAD Sergisi açılıyor

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği onuncu yılında 8. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisinin açılışını 22 Şubat 2022 Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde saat 19:00'da yapıyor.

A+A-

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği onuncu yılında 8. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisinin açılışını 22 Şubat 2022 Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde saat 19:00'da yapıyor.

KIFSAD'ın bu yılki sergisinde 24 fotoğrafçının 120 fotoğrafı yer alacak.

Bu haber toplam 167 defa okunmuştur
Etiketler : , ,