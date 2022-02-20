KIFSAD Sergisi açılıyor
Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği onuncu yılında 8. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisinin açılışını 22 Şubat 2022 Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde saat 19:00'da yapıyor.
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Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği onuncu yılında 8. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisinin açılışını 22 Şubat 2022 Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde saat 19:00'da yapıyor.
KIFSAD'ın bu yılki sergisinde 24 fotoğrafçının 120 fotoğrafı yer alacak.
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