KİEF’te görev dağılımı yapıldı

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) 1. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen İcra Kurulu üyeleri, ilk İcra Kurulu toplantısını gerçekleştirerek, görev dağılımını yaptı.

Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre, Güven Bengihan genel başkanlığında toplanan İcra Kurulu’nda görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

“Genel Başkan Güven Bengihan, As Başkan Mehmetali Güröz, Genel Sekreter Rifat Tuğsal, Mali İşler Sorumlusu Serman Yiğit, Dışilişkiler Sorumlusu Mehmet Oytam, Basın, Yayın ve Propaganda Sorumlusu Şaziye Şaban, Toplu Sözleşmeler ve Hukuk İşleri Sorumlusu Emete Taşkan, Örgütlenme, Grev, Eylem Koordinasyon Sorumlusu Çağın Oytaç,

İcra Kurulu üyeleri Ülfet Kral, Gökhan Tozan, Muzaffer Sevim, Onay Hacıküçük, Ahmet Kocayiğit, Hüda Avşaroğlu”