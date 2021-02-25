CTP Milletvekili Şahiner:

“KIBTEK önceki hükümet döneminde zarar uğratıldıysa, hesabı sorulacak mı?”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Kıb-Tek’in bir yıl boyunca kullanacağı yakıt için ihaleye çıkıldığına işaret etti, şartnamede sorunlu maddeler olduğunu anlattı, konuyla ilgili teknik bilgi verdi.

Konşimento istenmesi konusunun uluslararası teamüllere aykırı olup olmadığını soran Şahiner, konunun hukuki boyutunun araştırılması gerektiğini de söyledi.

Şahiner, daha önce yıllık ihale olarak çıkılan ihalenin neden iki parça olarak çıkıldığını sordu.

Kıb-Tek’in zarar ettirilemeyeceğinin yasayla belirlendiğine işaret eden Şahiner, önceki hükümet döneminde eğer kurum zarara uğratıldıysa bunun hesabının sorulup sorulmayacağını sordu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı:

“Sıkıntılı ihaleyi iptal ettik”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı göreve geldiği anda, akaryakıt taşıma ihalesini gördüğünü anlattı, önceki ihalede, ilgili firmanın daha ucuz ve kalitesiz bir yakıtı kuruma teslim ettiğini, kurumun firmaya ceza kestiğini ve MİK’in ilgili firmayı ihaleden men ettiğini anımsattı.

Kıb-Tek’le ilgili hazırlanan rapor kamuoyuna açıklandığında herkesin neden kurum konusunda bu kadar hassas olduklarını görebileceğini söyleyen Arıklı, sıkıntılı ihaleyi iptal ettiklerini belirtti.

Şu anda Mart-Nisan sonuna kadar yetecek yakıt olduğunu, uluslararası ihale için zaman gerektiğini dile getiren Arıklı, bu nedenle elden alım için MİK’e yetki verildiğini belirtti.

Şahali’nin belirttiği teknik şartlar konusunda gereğini yapacaklarını anlatan Arıklı, kendisine uyarısı için teşekkür etti.

Kıb-Tek’in yapılmayan zamlar nedeniyle 330 milyon TL zararı olduğunu kaydeden Arıklı, kurumun devletten de alacağı olduğunu belirtti.

Kıb-Tek’te şu anda sürdürülebilir bir yapı olmadığını dile getiren Arıklı, kurumun maliyet kalemlerini sıraladı, şu anki fiyatların bunu karşılamadığını anlattı.

Arıklı, kurumun zararlarının tazmini için bir çalışma hazırladıklarını belirtti.

Enterkonnekte sistemine geçmek ve ucuz enerji neredeyse oradan enerji satın almak gerektiğini ifade eden Arıklı, temiz enerji açısından da bunun önemli olduğunu kaydetti.

Bunun için elektrik iletim hatlarının tamamlanması gerektiğini anlatan Arıklı, 75 milyon TL’lik bir yatırım ile bunun mümkün olacağını söyledi.

Arz güvenliği için yüzer gemiden elektrik alımı sistemi üzerinde de çalıştıklarını dile getiren Arıklı, konuyu resimleriyle detaylı şekilde açıkladı, bunun maliyetinin 7,5 – 8 dolar cent olacağını belirtti.

Arıklı, bu sisteme geçilmesi halinde Kıbrıs’ın güneyine enerji satılmasının da mümkün olabileceğini anlattı.

Mevcut jeneratörlerin filtre bedellerinin 32 milyon dolar olduğunu ve yıllık 5 milyon dolar bakım bedelleri bulunduğunu kaydeden Arıklı, bunun sağlanmasıyla sağlık sorunlarına yol açan kirliliğin de önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Arıklı, fiyat denetimleri konusundaki bir soru üzerine, piyasanın denetlenmesi ve ucuzlatılması için önümüzdeki ay Türkiye’den yetkililerin katılımıyla çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Fiyat denetimine yönelik etiket tüzüğü için çalışıldığını anlatan Arıklı, belediyelere denetim yetkisi verilmesi için çalışmanın da sürdüğünü belirtti.

İlgili paydaşlardan serbest piyasa ekonomisinde piyasaya müdahalenin doğru olmadığı eleştirisi aldığını kaydeden Arıklı, özellikle pandemi döneminde bunun şart olduğunu ifade etti.

Döviz arttığında fiyatların arttığını ancak düştüğünde fiyatların düşürülmediğini söyleyen Arıklı, halkın rahatlatılması için fiyat denetimi konusunda çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Arıklı, tüm bu çalışmalar ve Hal Yasası için milletvekillerinden destek istedi.