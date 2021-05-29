Kıbrıslı Rumlar yarın sandık başına gidiyor

Kıbrıs'ın güneyinde yarın genel seçim var. Genel seçim hazırlıkları sürerken, seçim gününe ilişkin istatistik bilgileri dün Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Politis ve diğer gazeteler, adanın güneyinde yarın gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını, 557 bin 589 seçmenin 658 aday arasından 56 milletvekilini seçmek için yarın sabah 7’den itibaren sandık başına gideceklerini yazdı.

Habere göre, seçime ilişkin dün bir basın toplantısı gerçekleştiren Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Kostas Konstantinu, 557 bin 589 seçmenin yarın sabah saat 7 itibarıyla oy vermeye başlayacaklarını açıkladı.

Seçim sonuçlarına ilişkin ilk bilgilerin akşamüzeri 19:00 sularında, kesin sonuçların ise 23:00 sularında belli olmasının beklendiğini ifade eden

Konstantinu, toplam bin 176 sandıktan 10 tanesinin ise yurt dışında kurulacağını belirtti.

Oy verme işlemi sırasında COVID-19 önlemlerinin sıkı bir şekilde uygulanacağını ve maske takmayanların oy kullanamayacaklarını vurgulayan Konstantinu, COVID-19 pozitif olan ve oy vermek istediklerini dile getiren 91 kişi için seyyar sandıkların kullanılacağını aktardı.

Konstantinu, sayıları 712’yi bulan Kıbrıslı Türk seçmenlerin ise, seçmen kütüğünde belirtilen adreslerine göre belirlenen sandıklarda, diğer Kıbrıslı Rumlarla birlikte oy kullanacaklarını hatırlatarak, 2 bin 100’ü polis olmak üzere seçimlerde toplamda 7 bin 800 kişinin görev alacağını vurguladı.

Yaşamını yitiren bir kişi ilk kez oy pusulasında

Konstantinu ayrıca, Ekologlar Hareketi’nden milletvekili adayı olan ancak ani bir şekilde hayatını kaybeden Kiriakos Kurris’in isminin, oy pusulasında yer almaya devam edeceğini, bu durumun ilk kez yaşandığını da belirtti.